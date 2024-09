"Antonelli è morto per la caduta in bici"

Lo spaventoso incidente in cui rimase coinvolto il giovane campione sammarinese di ciclismo Michael Antonelli, durante la gara Firenze Viareggio del 15 agosto 2018, è da considerarsi l’unica e diretta causa della morte del ragazzo, avvenuta il 3 dicembre del 2020, dopo quelli che sua madre Marina Mularoni ha descritto come 841 giorni di agonia, tra ricoveri continui. Per questo, ieri mattina davanti al giudice Pasquale Cerrone, il pubblico ministero Leonardo De Gaudio, ha chiesto la condanna a due anni di reclusione per i due imputati, Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, quale direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzatrice, entrambi accusati di omicidio colposo. Durante la sua requisitoria il pubblico ministero ha ricordato come in tutta l’istruttoria dibattimentale sia stata ampiamente dimostrata la responsabilità degli imputati, che avrebbero dovuto provvedere (nel loro ruolo) alla segnalazione della pericolosità della curva (stretta a cieca) nella quale cadde il giovane ciclista, e avrebbero dovuto attrezzare la stessa con i dispositivi di sicurezza, che avrebbero impedito all’atleta di precipitare nel dirupo alla discesa del Monte Oppio, sulla Regionale 66, a Limestre. A dimostrazione di questa ricostruzione, sono state illustrate varie consulenze tecniche, dei periti incaricati dalla pubblica accusa, e le testimonianze dei funzionari della Provincia, che hanno illustrato la pericolosità di quel tratto di strada. Ma soprattutto, durante tutto il processo e grazie alla perizia svolta dal dottor Edoardo Franchi, anatomopatologo, sarebbe stato stabilito il nesso causale tra l’evento traumatico, avvenuto in gara, e la morte del ragazzo, avvenuta due anni dopo, ad appena 20 anni, per insufficienza respiratoria acuta da Covid in un soggetto ormai fragile.

Antonelli era tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio. Aveva 18 anni. Una promessa del ciclismo, ma soprattutto un ragazzo nel pieno delle proprie forze che, dopo quella spaventosa caduta, perse qualsiasi autonomia fisica. Per assisterlo, sua madre dovette lasciare il lavoro, attrezzare una casa come una clinica, e la vita dell’intera famiglia fu stravolta. Per questo i legali delle parti civili, associandosi alle richieste del pm, hanno anche presentato una richiesta di risarcimento danni al responsabile civile, la Unipol Sai, rappresentata dall’avvocato Claudia Bechi di Pistoia. In particolare, l’avvocato Fiorenzo Alessi, legale della madre della vittima, Marina Mularoni ha chiesto un risarcimento di 841mila euro e una provvisionale immediatamente esecutiva di 530mila euro. Per il fratello di Michael, Mattia, l’avvocato Alberto Alessi ha chiesto 293mila euro. Nel procedimento si è costituito anche il padre di Michael, Luca Antonelli, che è rappresentato dall’avvocato Flavio Moscatt.

Martina Vacca