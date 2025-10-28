Antonia cadde nel vuoto: "Non fu un’auto pirata"

Potrebbe segnare una svolta inattesa l’inchiesta sulla morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l’11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione. La perizia tecnica disposta dalla Procura di Rimini e depositata nei giorni scorsi esclude infatti in maniera definitiva l’ipotesi di un investimento stradale. Secondo gli esperti incaricati dal pubblico ministero Daniele Paci – l’ingegner Orlando Omicini e il professor Mattia Strangi, già noti per l’inchiesta sull’incidente di Nicky Hayden nel 2017 – la donna non sarebbe stata travolta da un’auto pirata, come si era inizialmente ipotizzato, ma sarebbe precipitata da un edificio alto circa venticinque metri, morendo sul colpo a causa dell’impatto al suolo.

La conclusione arriva dopo mesi di accertamenti e rilievi. Gli elementi raccolti, secondo i consulenti, escludono con certezza la dinamica di un investimento: nessun segno di frenata, nessun detrito compatibile con un impatto e nessuna vettura danneggiata ripresa dalle telecamere della zona. Anche le lesioni sul corpo di Antonia, in particolare una profonda ferita alla schiena e numerose escoriazioni, non risultano compatibili con un urto da veicolo in movimento.

La ricostruzione proposta dai periti parla piuttosto di una caduta verticale da grande altezza, ipotesi che spiegherebbe la natura e la distribuzione dei traumi riscontrati. Resta però da chiarire come e perché la donna sia precipitata. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista: si valuta tanto l’ipotesi di un gesto volontario, quanto quella – più inquietante – di una spinta o di un’induzione al suicidio.

Si tratta di una svolta netta rispetto alle prime indagini, che per settimane avevano seguito la pista dell’auto pirata. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo, infatti, gli investigatori avevano raccolto la testimonianza di un residente che diceva di aver udito un tonfo sordo seguito dal rumore di una sgommata, come se un veicolo si fosse allontanato in tutta fretta. Un dettaglio che aveva alimentato i sospetti di un investimento con fuga, portando la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio stradale con omissione di soccorso. Nel frattempo, la famiglia di Antonia Conti aveva lanciato un appello pubblico, chiedendo a chiunque avesse visto o sentito qualcosa di farsi avanti. "Aiutateci a scoprire chi ha investito Antonia", avevano detto il fratello e la sorella della donna. Una richiesta rimasta senza risposte concrete, nonostante l’attenzione dei media e l’impegno degli dei carabinieri a cui erano state affidate le indagini.