Malamovida, il ritorno
Rimini
CronacaAntonia trovata morta a Riccione, la perizia esclude l’auto pirata: “Caduta da 25 metri”. E’ giallo
27 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
  Antonia trovata morta a Riccione, la perizia esclude l'auto pirata: "Caduta da 25 metri". E' giallo

Antonia trovata morta a Riccione, la perizia esclude l’auto pirata: “Caduta da 25 metri”. E’ giallo

La 55enne fu trovata senza vita l'11 giugno scorso in viale Galliano. I periti, gli stessi già noti per l'inchiesta sull'incidente mortale di Nicky Hayden nel 2017, propendono per la caduta dall’alto con morte sul colpo. Non si esclude gesto volontario, ma nemmeno spinta o induzione al suicidio

Antonia Conti (a destra), 55 anni, faceva l’illustratrice anatomica, trovata morta nella strada di casa lo scorso giugno a Riccione. A sinistra, i rilievi dei carabinieri (foto Migliorini)

Antonia Conti (a destra), 55 anni, faceva l’illustratrice anatomica, trovata morta nella strada di casa lo scorso giugno a Riccione. A sinistra, i rilievi dei carabinieri (foto Migliorini)

Rimini, 27 ottobre 2025 - Non fu un'auto pirata a causare la morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l'11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione. Lo conferma la perizia tecnica depositata in Procura a Rimini dagli esperti incaricati dal pm Daniele Paci, l'ingegner Orlando Omicini e il professor Mattia Strangi, già noti per l'inchiesta sull'incidente mortale di Nicky Hayden nel 2017.

Escluso l’incidente stradale

Gli accertamenti hanno escluso con certezza la dinamica di un investimento stradale: nessun segno di frenata, assenza di detriti compatibili con un impatto e nessuna vettura danneggiata ripresa dalle telecamere della zona. Le lesioni sul corpo della donna tra cui escoriazioni e una profonda ferita alla schiena non risultano compatibili con un urto da veicolo.

La ricostruzione dei periti

Secondo la ricostruzione dei periti, Conti è precipitata da un edificio alto circa 25 metri, morendo sul colpo a causa dell'impatto. Restano però da chiarire le circostanze della caduta: gli inquirenti non escludono un gesto volontario, ma restano aperte anche le ipotesi di spinta o induzione al suicidio. Sarà la Procura a valutare, alla luce delle nuove risultanze, se archiviare il caso o proseguire con ulteriori indagini.

Chi era Antonia Conti

Antonia Conti, 55 anni, di lavoro faceva l’illustratrice anatomica. Abitava non lontano dal luogo dove è stata trovata morta, era adagiata sul marciapiede, con la testa appoggiata sul muricciolo di un condominio. Si era pensato a un incidente, la cui dinamica però presentava da subito molte zone d’ombra, a cominciare dal fatto che sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata né detriti di carrozzeria. Il fratello e la sorella di Antonia (i tre abitavano nella stessa palazzina ma in appartamenti differenti), attraverso l’avvocato di fiducia Alfredo Sartini, avevano rivolto un appello a eventuali persone in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione.

