Antonio Buscè lascia il Rimini: si apre la caccia al nuovo allenatore

Da settimane lo sapevano anche i muri del ’Romeo Neri’ che non sarebbe rimasto, ma solo da ieri Antonio Buscè (foto) e il Rimini si sono detti ufficialmente addio. L’avventura dell’allenatore campano in biancorosso si chiude così dopo una sola stagione, al termine di un campionato che non resterà nella storia, ma con una storica Coppa Italia in bacheca. A ’salvare’ un’annata che altrimenti, c’è da dirlo, sarebbe risultata abbastanza anonima. Ringraziamenti di rito da parte del club di Piazzale del Popolo in pochissime righe e ora ognuno per la propria strada. Senza guardare indietro.

Buscè sogna qualcosa di più del Rimini. Non lo ha mai detto apertamente, ma lo ha fatto abbondantemente capire. Mostrando spesso insofferenza verso una piazza che pareva forse non considerare alla sua altezza. Punti di vista che probabilmente hanno portato a una rottura alla fine anche condivisa. Perché in casa Rimini non sembrano essersi davvero strappati le vesti quando, contattato, Buscè ha prima temporeggiato e poi declinato l’offerta.

Ora in Piazzale del Popolo si che può ufficialmente iniziare la caccia al nuovo allenatore. Proprio in questi giorni la dirigenza riminese farà il punto della situazione con la presidente Di Salvo. C’è una nuova annata da programmare e per prima cosa occorre conoscere quelle che sono le prospettive in termini economici. Facile prevedere che possano non essere troppo differenti da quelle degli ultimi due anni, i primi due della gestione Di Salvo. Messe le basi si inizierà a restringere la rosa degli allenatori che soltanto la prossima settimana il club incontrerà faccia a faccia. Colloqui, prospettive da analizzare e naturalmente anche la parte economica (pure qui) farà la sua parte.

L’unica cosa certa, al di là dei nomi che circolano ormai da settimane, è che il profilo del nuovo tecnico del Rimini potrebbe essere sempre lo stesso. Giovane, ma con già una buona esperienza sul campo. Dopo l’allenatore verrà il momento della rosa dei giocatori con almeno una pedina da inserire per reparto. Magari di un certo spessore per provare ad alzare l’asticella rispetto alla stagione che si è appena conclusa. O almeno provando a limare i difetti che questa squadra si porta dietro da due stagioni. I tifosi attendono, studiano i profili migliori, ma in fin dei conti sperano solo di tornare presto allo stadio per tifare il Rimini.