Antonio Ferrante re della cucina in Messico Il giovane chef Antonio Ferrante, nipote del noto chef Alberto D'Alessandro, è stato premiato in Messico al concorso International Cuisine Gourmet per la migliore cucina nazionale. Ferrante, 32 anni, è chef del ristorante Maria di Bellaria e ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua creatività culinaria.