Antonio Tiberi sparò al gatto del ministro di San Marino: licenziato il ciclista

San Marino, 29 aprile 2023 – Prima sospeso e adesso licenziato. Non è più un corridore della Trek Segafredo, Antonio Tiberi, il giovane ciclista che a giugno dello scorso anno, dalla finestra della sua casa a San Marino, sparò con una carabina ad aria compressa colpendo il gatto del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, uccidendolo.

Una vicenda finita in tribunale con il corridore laziale, 21 anni, bronzo agli Europei del 2018 e oro nella cronometro juniores ai Mondiali 2019 e residente sul Titano dal marzo del 2022, condannato a pagare una multa di 4mila euro. Appresa la notizia la sua squadra, la Trek Segafredo, l’aveva immediatamente sospeso. Oggi, due mesi dopo la sentenza, la società ha comunicato la rescissione consensuale del contratto "dopo che le azioni del corridore durante la sua sospensione non hanno soddisfatto i nostri criteri per un ritorno alle competizioni. Al momento – conclude la Trek – non verranno rilasciati ulteriori commenti".

A nulla quindi sono valse le giustificazioni e le scuse del ciclista che, una volta scoppiata la bufera, si era scusato pubblicamente. "Sono profondamente pentito – scriveva Tiberi due mesi fa sui social – di quanto è successo. È stato un gesto stupido e irresponsabile, della cui pericolosità mi sono reso conto a posteriori. Accetto con senso di responsabilità e di pentimento le conseguenze del mio gesto". Conseguenze arrivate, ieri, con il licenziamento in tronco da parte del suo team che non avrebbe affatto digerito il fatto che Tiberi non avesse subito comunicato l’accaduto, e anche la successiva esposizione mediatica, nonostante dal team fossero arrivate indicazioni di mantenere un profilo basso.

Una vicenda che ha sollevato un polverone a San Marino, con il ministro Pedini Amati che ne aveva richiesto anche la revoca della residenza sul Titano. Residenza ottenuta da Tiberi soltanto qualche mese prima dell’accaduto, per meriti sportivi. La stessa richiesta di revoca è stata avanzata dall’Apas, l’associazione protezione animali di San Marino. E non solo. L’associazione italiana difesa animali e ambiente ha denunciato Tiberi per il reato di uccisione di animali alla Procura della Repubblica di Frosinone e al procuratore della Repubblica di San Marino". Tornando al ciclismo, adesso Tiberi è libero di accasarsi in un altro team. In pole position ci sarebbe la squadra della Bahrain-Victorious, che vorrebbe poterlo schierare già a giugno a Giro di Svizzera, ma anche la Astana e la Dsm sono interessate a lui.