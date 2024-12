Anziana aggredita. Prognosi di 40 giorni. Libero il mendicante

Se l’è vista brutta l’anziana 80enne che nei giorni scorsi è stata vittima di una brutale aggressione andata in scena in piazza Mazzini, in pieno centro storico. Lì, la donna è stata infatti prima presa a sputi e poi aggredita fisicamente da un mendicante di 50 anni e di origini rumene, il quale avrebbe cercato di rapinarla. La donna, caduta a terra nel corso della colluttazione e colpita al volto dallo stesso mendicante, ha infatti rimediato ben 40 giorni di prognosi.

Valutazione medica che ha comportato per il 50enne arrestato dalla polizia di Stato l’accusa di lesioni gravi e aggravate, per cui ieri il rumeno è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo. In questa sede, l’uomo si è scusato per l’accaduto e il suo avvocato (il legale Andrea Guidi) ha chiesto per lui il rito abbreviato. Nella medesima sede, la Procura ha chiesto per il 50enne rumeno la condanna a due anni e due mesi di reclusione. In attesa dell’aggiornamento per la prossima udienza del procedimento, il mendicante però è stato rimesso in libertà, con il proveddimento del divieto di dimora nella provincia di Rimini.

Per l’uomo non è stata formulata l’imputazione per rapina, bensì per lesioni e secondo le ricostruzioni, il 50enne si sarebbe prima avvicinato alla anziana per strapparle di mano il portafogli oppure la borsetta. A seguito della colluttazione generatasi davanti a tantissimi testimoni, l’anziana è stata quindi spintonata e colpita alla testa, fino a quando i presenti non si sono accorti dell’accaduto. Tra i primi ad intervenire in soccorso della pensionata anche il figlio della donna, il quale è corso incontro al malintenzionato e lo ha inseguito fino a bloccarlo, impedendogli di tagliare la corda sino all’arrivo della polizia di Stato sul posto. Nell’immediatezza, per il 50enne rumeno sono così scattate le manette a cui il processo per direttissima di ieri mattina ha fatto da prosieguo.