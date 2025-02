Anziana bloccata in casa col fornello acceso

Hanno agito in fretta, i vigili del fuoco, ieri mattina alle 10.30 davanti alle decine di persone che transitavano davanti a Castel Sismondo quando i pompieri sono arrivati a sirene spiegate con tanto di autoscala per raggiungere l’appartamento al primo piano dell’edificio dove si trova anche il ristorante ’Pizzium’. Qui una anziana di 93 anni si era trovata da sola e impossibilitata a spegnere il fuoco lasciato acceso per una dimenticanza dalla badante, che nel frattempo era uscita per fare la spesa. A lanciare l’allarme dei vicini della signora che l’avevano sentita lamentarsi per i fornelli accesi. Fortunatamente, l’arrivo dei vigili del fuoco ha evitato che l’inconveniente diventasse tragedia.