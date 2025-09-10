Anziana cadde dalle scale e morì. Chiesto il giudizio per due indagati

Cade dalle scale e muore a 76 anni mentre è ospite di una casa residenza per anziani non autosufficienti. La vittima, Maria Rosaria Onorati, donna affetta da demenza e invalidità, perse la vita a seguito di un incidente avvenuto nel luglio del 2023 nella struttura specializzata Quisisana di viale Manzoni.

A distanza di oltre due anni, il pubblico ministero Luca Bertuzzi - titolare dell’inchiesta - ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti di due figure interne alla struttura: un operatore socio-sanitario di 33 anni e una delle responsabili di 46 anni.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il primo avrebbe fatto venir meno la custodia e la vigilanza sull’ospite non autosufficiente; la seconda non avrebbe impartito e vigilato su misure di sicurezza e di presidio del vano scale. In sintesi, per la Procura la morte di Maria Rosaria Onorati è l’esito di una catena di negligenze e imprudenze. I due indagati sono difesi dall’avvocata Eleonora Ciliberti, mentre la famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Giuliano Renzi.

La 76enne era arrivata alla Quisisana il 19 luglio del 2023 grazie al progetto del Comune di Rimini per l’accoglienza temporanea di sollievo, che viene fornita alle famiglie di anziani non autosufficienti.

Sarebbe dovuta rimanere in struttura per una ventina di giorni, ma il 25 dello stesso mese si era consumata la tragedia. Stando a quanto emerso, la 76enne si trovava sulla carrozzina all’interno della sua stanza al secondo piano, situata proprio accanto alle scale, con la porta aperta.

Non è chiaro cosa sia successo a quel punto. I dipendenti della struttura hanno sentito del rumore e quando sono accorsi hanno trovato la signora riversa sul pianerottolo situato a metà della rampa di scale, con la carrozzina ribaltata.

Resta da capire cosa sia successo nel lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il personale ha lasciato la donna da sola nella sua stanza e la caduta, ovvero se la signora, pur non deambulando, sia in qualche modo riuscita ad avvicinarsi da sola con la carrozzina alle scale o se invece qualcuno l’abbia aiutata e portata fin lì.

Nella casa residenza non sono presenti telecamere. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenute le Volanti della questura, la polizia scientifica per i rilievi e la squadra mobile, alla quale sono affidate le indagini.

Sulla base dei risultati delle indagini svolte nell’arco degli ultimi due anni, la Procura contesta all’operatore di non aver garantito la custodia in un frangente delicato e alla responsabile di non aver preteso o implementato presidi per limitare l’accesso al vano scale, né organizzato una vigilanza adeguata su un punto a rischio.

L’udienza preliminare davanti al gup di Rimini, nel corso della quale si deciderà sull’eventuale rinvio a giudizio o l’accesso degli indagati a riti alternativi, è in programma il 17 dicembre prossimo in tribunale.

Lorenzo Muccioli