Anziana cade in casa Trovata il giorno dopo

Un giorno ferma nella propria casa di via XXIV maggio a Novafeltria. Un giorno intero trascorso distesa in bagno, dove un’anziana signora di 85 anni è caduta nella serata di domenica, senza riuscire più a rimettersi in piedi autonomamente. La signora infatti è rimasta stesa sul pavimento fino a ieri mattina, quando le sue grida disperate per chiedere aiuto sono state sentite dalla vicina di sessant’anni. La donna, che stava uscendo di casa, ha udito l’85enne urlare da dentro il proprio appartamento e ha subito allertato i soccorsi, con i vigili del fuoco che entrando nell’appartamento hanno trovato la signora distesa sul pavimento, dolorante.