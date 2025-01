Anziana imbocca contromano l’autostrada. Panico al casello: interviene la polizia stradale

"Presto, venite, una donna sta guidando contromano in autostrada". La segnalazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno ieri mattina al centralino della polizia autostradale di Forlì. Ad effettuare la chiamata un automobilista spaventato che in quel momento si trovava al casello di Cattolica. Effettivamente, una anziana al volante di una Nissan Micra aveva imboccato la A14 e stava procedendo verso nord, cioè in direzione di Bologna, percorrendo tuttavia la carreggiata sud.

La manovra spericolata non è certo passata inosservata. Facendo scattare più di una segnalazione alla polizia stradale. Gli agenti sono immediatamente accorsi sul posto con una pattuglia. Quando la Polstrada è giunta al casello di Cattolica, tuttavia, dell’auto contromano non c’era già più nessuna traccia. Molto probabilmente la stessa automobilista, accorgendosi di aver commesso un errore, è riuscita ad invertire la marcia e a posizionarsi nella carreggiata corretta, riprendendo quindi serenamente il viaggio. Il tutto, per fortuna, senza causare incidenti o andare ad impatta contro altre vetture in transito. Insomma: tutto è bene quel che finisce bene, anche se per un attimo ieri mattina in autostrada non sono mancati momenti di panico. Un episodio che riporta alla mente quanto avvenuto nel 2016 proprio a Cattolica: un 76enne alla guida di una Punto aveva percorso la bellezza di dieci chilometri contromano tra il casello della Regina e quello di Pesaro prima di essere fermato.