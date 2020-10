Rimini, 19 ottobre 2020 - Morta da sola in casa e trovata soltanto dopo oltre due settimane. E se la vicina di casa non avesse chiamato la Polizia per quello ‘strano odore’ che sentiva venire da quella porta, chissà quanto altro tempo sarebbe passato prima che scoprissero che se n’era andata. La vittima è una riminese, di 78 anni, e dai primi accertamenti non ci sono dubbi che sia deceduta per cause naturali.



A dare l’allarme, l’altro pomeriggio, poco dopo le 14, è una donna che abita in una palazzina di via Marchi. Dice che è già da parecchio che non vede l’anziana signora che abita nella palazzina. Non solo, ma da qualche giorno quando si avvicina alla porta dell’appartamento dove vive la donna, sente un cattivo odore. E’ molto preoccupata, dice, e ha paura che sia accaduto qualcosa di grave. Certo non è normale che la signora non si faccia vedere per così tanti giorni. Pochi minuti dopo e la Volante della Polizia è già sul posto. Suona alla vicina, la quale ripete per filo e per segno quello che ha già detto al telefono, e li accompagna fino alla porta dell’altro appartamento, confermando che da quella casa non arrivano più suoni. Gli agenti suonano più volte il campanello, ma dall’altra parte arriva soltanto silenzio. Anche loro sono coscienti che deve essere accaduto qualcosa all’anziana, e senza perdere tempo allertano subito i vigili del fuoco e il 118. I pompieri arrivano immediatamente e per entrare all’interno dell’appartamento non possono fare altro che forzare la porta d’ingresso.



Non devono cercare molto, e quello che trovano conferma il loro peggiori sospetti. La donna è riversa nel bagno, ma per lei non c’è più niente che si possa fare. Il medico legale arriva subito dopo e conferma che il corpo è in avanzato stato di decomposizione. E’ morta da parecchio, forse da più di due settimane. Dai primi esami sembra non esserci alcun dubbio sul fatto che si tratti di morte naturale, forse un attacco di cuore che non le ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Quello che lascia attoniti ancora una volta, è la totale solitudine in cui se ne vanno alcune persone. Soprattutto anziani che non hanno parenti o che se li hanno non si preoccupano più di tanto di sapere se sono vivi o morti.

© Riproduzione riservata