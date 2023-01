Anziana morta in casa Trovata dopo giorni

È stata trovata senza vita, morta da alcuni giorni. Sola, nella sua casa a San Leo. Questo l’amaro ritrovamento dei carabinieri della stazione locale lunedì pomeriggio, quando, intervenuti con una gazzella in un’abitazione del borgo, hanno ritrovato una anziana 72enne di San Leo ormai deceduta da alcuni giorni.

Sebbene sembra si sia trattato di un malore, per accertare con sicurezza le cause del decesso saranno disposti accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, compresi con ogni probabilità esami tossicologici per capire se a causare la morte della donna possano essere stati dei farmaci.