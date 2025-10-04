Anziana sequestrata. Legata e imbavagliata per rubare oro e denaro. Catturati i due banditi

Una novantenne sola in casa, sorpresa nel cuore della notte, imbavagliata e legata solo per pochi spiccioli e una catenina. È l’incubo che si è trasformato in realtà tra il 10 e l’11 settembre scorsi per un’anziana residente a Bellaria, finita nel mirino di due volti già noti alle forze dell’ordine. Un episodio da brividi, di quelli che lasciano segni profondi non solo sul corpo – la donna ha riportato gravi lesioni alle costole – ma anche e soprattutto a livello psicologico. Secondo le indagini dei carabinieri, a tendere l’agguato sarebbero stati un trentenne tunisino, irregolare sul territorio, e una quarantenne di Montebelluna, in provincia di Treviso, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. Ora si trovano in carcere, dopo essere stati identificati dai carabinieri del nucleo investigativo di Rimini e della stazione di Bellaria e infine arrestati in seguito a un’operazione mirata.

Una coppia che la vittima conosceva già, visto che in passato aveva perfino affittato loro un appartamento: circostanza che avrebbe permesso ai due di osservare le abitudini quotidiane della donna, conoscerne i movimenti e colpire nel momento più buio, quando era sola e indifesa. Il copione della notte di paura è da film dell’orrore: serratura forzata con strumenti da scasso, l’irruzione improvvisa nella camera da letto, la violenza di chi immobilizza una donna fragile con una corda e la imbavaglia per zittirla. Poi la perquisizione dell’intera abitazione, con armadi e cassetti messi a soqquadro alla ricerca di denaro e gioielli. Alla fine il bottino è risultato misero: 500 euro, una catenina d’oro, i telefoni portati via per evitare che la donna chiamasse aiuto e perfino la sua Mercedes, usata per allontanarsi rapidamente dalla zona. Prima di sparire, però, le minacce: “Se parli, saranno guai”. Ma l’anziana, nonostante lo choc e le ferite, non si è lasciata schiacciare dalla paura. Dopo essere riuscita a liberarsi ha trovato la forza di denunciare tutto, fornendo elementi utili agli investigatori. Da lì è partita la caccia all’uomo dei carabinieri di Bellaria, affiancati dai colleghi del nucleo investigativo di Rimini. Una caccia durata settimane, condotta attraverso l’ascolto di testimoni, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e l’incrocio di dati che hanno permesso di restringere il campo. I due sospetti, nonostante i frequenti spostamenti per sfuggire ai controlli, sono stati infine rintracciati nel Trevigiano. Il blitz finale è scattato ad Altivole, in provincia di Treviso, dove i militari della compagnia di Castelfranco Veneto li hanno sorpresi all’alba in un agriturismo in cui avevano trascorso la notte. Fine della corsa: adesso si trovano dietro le sbarre alla casa circondariale di Treviso, accusati di rapina aggravata in abitazione e lesioni personali gravi.

Lorenzo Muccioli