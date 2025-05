Anziani al mare. Iscrizioni aperte

Over 65 al mare a Torre Pedrera, grazie al centro sociale Franchini. Basta iscriversi entro domani al servizio ‘Anziani al mare’, contattando direttamente il centro al numero 0541.620110 o al 3395825883. ‘Anziani al mare’ è un servizio ricreativo e di svago rivolto ai residenti di Santarcangelo che abbiano un’età superiore a 65 anni: nella quota d’iscrizione complessiva è compreso il trasporto di andata e ritorno in autobus per lo stabilimento Onda Blu Village di Torre Pedrera, con partenza alle ore 7 e rientro alle 12,30. Il costo d’iscrizione è 40 euro da corrispondere al bagno Onda Blu il primo giorno d’arrivo, mentre il contributo per il trasporto è di 20 euro, da versare al momento dell’iscrizione.