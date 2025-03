Anziani: come difendersi dai truffatori

L’amministrazione comunale rafforza il proprio impegno per la tutela degli anziani, con un’attenzione particolare al contrasto delle truffe che sempre più spesso colpiscono le persone più fragili. Grazie a una nuova progettualità nata dalla collaborazione con il terzo settore, è stato avviato un intervento con l’associazione Federconsumatori a seguito di un’istruttoria pubblica. Il progetto, finanziamento con 27 mila euro, è stato pensato per aiutare le persone anziane a riconoscere e prevenire i rischi legati alle truffe, offrendo strumenti utili, vicinanza e supporto in caso di bisogno, attraverso una serie di azioni mirate e diffuse sul territorio.

Tra le attività principali ci sarà una campagna informativa e formativa, che verrà svolta all’interno dei centri sociali per anziani e nei centri abitativi Acer, per fornire consigli pratici e strumenti di prevenzione. Ma non solo. Il progetto si propone anche di mettere in campo misure di prossimità, cioè interventi rapidi e mirati per offrire un aiuto immediato alle persone che si trovano a rischio di essere truffate. Nel caso in cui la truffa sia purtroppo già avvenuta, o anche solo tentata, sarà disponibile un supporto legale e psicologico gratuito, erogato presso la sede di via Caduti di Marzabotto 30, per accompagnare le vittime in un percorso di tutela e recupero.

"La sicurezza degli anziani non è solo una priorità, ma un dovere per tutta la comunità – è il commento di Kristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini -. Questo progetto rappresenta un passo importante nella costruzione di una città più attenta, solidale e protettiva verso le persone più esposte. La fiducia degli anziani deve essere tutelata ogni giorno, con ascolto, presenza e azioni concrete".