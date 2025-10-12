Anziani in aumento. Sempre meno badanti, famiglie in difficoltà. La cura è emergenza

Non fa rumore come una crisi industriale, non riempie le prime pagine come una calamità naturale. Ma è un’emergenza quotidiana, silenziosa, che attraversa case, condomini, ospedali e quartieri: l’assistenza agli anziani. In una società che invecchia rapidamente, il lavoro di cura è diventato la linea del fronte del welfare, dove si gioca una delle sfide più decisive — e più trascurate — del nostro tempo.

In provincia di Rimini gli over 80 hanno superato quota 26.000, con un incremento del 21,3% in dieci anni. Un dato che racconta più di una semplice curva demografica: dietro c’è la solitudine crescente delle famiglie, la fatica delle donne, l’ombra del lavoro nero e un sistema di assistenza che non basta più. "Il lavoro di cura è una sfida pubblica — sottolinea Emma Petitti, vice segretaria regionale del Pd e consigliera in Emilia-Romagna — ogni famiglia ci è passata, ci passa o ci passerà. E va sostenuto con coraggio e visione".

Secondo i dati Inps 2023, in Emilia-Romagna i lavoratori domestici regolari sono 71.496, di cui 44.477 badanti (62,2%) e 27.019 colf. In dieci anni, il lavoro regolare è calato del 14,8%, mentre a Rimini il calo ha toccato il –30%. Un doppio segnale d’allarme: la fragilità economica delle famiglie e la fuga verso l’irregolarità, in un settore che rappresenta un pilastro nascosto del welfare.

Per Petitti serve un nuovo patto regionale per il lavoro di cura, fondato su equità, dignità e sostegno concreto. Le sue proposte: un credito d’imposta fino al 50% per chi assume badanti regolari, voucher sociali per famiglie con Isee basso, percorsi di certificazione delle competenze per dare riconoscimento professionale alle assistenti familiari e un tavolo permanente con enti locali, sindacati e terzo settore. "Il Partito Democratico — spiega — deve essere il motore di questo cambio di passo. Serve un salto di qualità per far emergere il lavoro irregolare e dare valore a chi cura".

L’Emilia-Romagna, intanto, ha già tracciato una rotta. Il Fondo Sociale Regionale 2025 prevede 57,2 milioni di euro, di cui oltre 23 destinati alla non autosufficienza e al contrasto della povertà. Gli assegni di cura comunali e la formazione gratuita per Oss e assistenti familiari sono strumenti concreti, accompagnati da un sistema di monitoraggio digitale per garantire trasparenza.

"Il welfare emiliano-romagnolo tiene, ma ora serve una visione politica più ampia — conclude Petitti — perché il lavoro di cura riguarda tutti. È il vero banco di prova di una società giusta: quella che non lascia soli i suoi anziani e riconosce valore a chi, ogni giorno, se ne prende cura".