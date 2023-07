Anziani maltrattati, l’ex casa di riposo ’La Collina’ va all’asta

La Collina (degli orrori) di Mondaino va all’asta. L’ex casa di riposo per anziani finita al centro della bufera e di un’indagine dei carabinieri Nas di Bologna nel 2018, ora si trova in vendita a partire da un prezzo base di 1.254.500 euro (940mila euro di offerta minima), con data di vendita fissata per il prossimo 10 ottobre. Quella del 10 ottobre però non sarà la prima asta per aggiudicare a un nuovo proprietario l’ex casa di riposo ‘La Collina’, poiché proprio nei giorni scorsi un’altra udienza d’asta è andata deserta quando il prezzo fissato come base d’asta era di 1.672.500 euro. A pesare sulla Collina c’è un passato ingombrante. Un passato fatto di indagini appunto, con anche l’arresto della 57enne amministratrice unica della struttura per l’accusa di abbandono di persone incapaci e sette indagati per cui il prossimo 26 ottobre è fissata l’udienza preliminare per decidere se procedere se processare o meno le persone ritenute responsabili delle presunte angherie scoperte dai Nas nella casa di riposo ora all’asta.