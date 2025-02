Anziani imbavagliati e picchiati a Riccione, dopo 12 anni il Dna incastra uno dei rapinatori

Riccione, 4 febbraio 2025 – La giustizia prima o dopo bussa sempre alla porta. Lo sa bene il presunto autore di una rapina consumata nel luglio del 2012 a Riccione ai danni di una coppia di anziani, che furono sequestrati nella loro casa, legati, imbavagliati, picchiati e infine derubati.

A distanza di 12 anni, grazie all’analisi del Dna, i carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio attorno ad un 38enne di Reggio Calabria, sospettato di aver preso parte al colpo che aveva fruttato 15mila euro in gioielli e preziosi. Dopo oltre un decennio, per l’esattezza nell’estate del 2024, il materiale biologico custodito nelle banche dati delle forze dell’ordine – isolato dai Ris di Parma su una delle fascette da elettricista usate per immobilizzare la coppia di pensionati – ha restituito un ‘match’, dando finalmente un volto ed un nome al soggetto ignoto di sesso maschile a cui apparteneva la traccia genetica.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta, ha chiesto il rinvio a giudizio per il 38enne, difeso dall’avvocato Maria Rossana Ursino. Resta invece sconosciuta, almeno per il momento, l’identità del complice.

Quel giorno di luglio, alla porta dell’appartamento di Riccione avevano bussato due sedicenti carabinieri che si era qualificati come appartenenti all’Arma e avevano chiesto all’anziana padrona di casa, che in quel momento era da sola, di poter perquisire l’immobile, in quanto sospettavano che loro figlia fosse una spacciatrice. Un abile messa in scena, che aveva permesso ai malviventi di essere invitati ad entrare.

A quel punto avevano fatto scattare la trappola. La donna era stata bloccata, trascinata in cucina, legata ad una sedia con delle fascette da elettricista e infine imbavagliata. La stessa identica sorte era toccata, mezz’ora dopo, al marito, rientrato in casa. L’anziano era stato inoltre incappucciato e colpito con un pugno sul labbro dai rapinatori che gli avevano ordinato di rimanere in silenzio. A quel punto i banditi si erano messi a rovistare in giro per l’abitazione alla ricerca di oggetti di valore.

Si erano impossessati di circa 600 euro in contanti, ma soprattutto di gioielli e altri preziosi, per un valore di circa 15mila euro. Probabilmente pensavano di trovarne molti di più, ma si erano allontanati facendo perdere le loro tracce. Le indagini erano state affidate ai carabinieri della compagnia di Riccione e ai colleghi del Reparto Investigazione Scientifiche di Parma.

Forse i due banditi pensavano di averla fatta franca. Ma uno di loro, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe commesso un errore madornale. Lasciando tracce di materiale biologico su una parte delle fascette da elettricista. Materiale minimo, ma comunque sufficiente a delineare un profilo genetico rimasto sconosciuto fino al 2024, quando nelle banche dati è saltato fuori il nome del calabrese. L’uomo, che ha alle spalle una lunga sfilza di precedenti per rapina, ricettazione e stupefacenti, nel maggio del 2020 ha finito di scontare una condanna.