Anziano cade nel fiume: salvato

Cade dalla scarpata mentre costeggia a piedi il Marecchia e si ritrova bloccato lungo il greto del fiume. È stato necessario l’intervento di una squadra di soccorso composta da vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 per trarre in salvo un ultraottantenne coinvolto un incidente avvenuto ieri verso le 10 a Villa Verucchio, in corrispondenza del parco Marecchia. L’uomo, un pensionato che abita in zona e ha la passione per la caccia, era uscito di casa per andare a passeggiare lungo le sponde del fiume Marecchia in secca. A un certo punto, per cause che ancora devono essere accertate, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un dirupo alto circa due o tre metri e ritrovandosi bloccato più in basso, tra le rocce e i ciottoli del fiume. Nella caduta, si sarebbe fatto male alla gamba e avrebbe riportato una sospetta frattura del bacino. In qualche modo, è riuscito ad allertare i soccorsi e sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Bellaria, l’ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Novafeltria. Durante le operazioni di soccorso, l’anziano è rimasto per tutto il tempo vigile e cosciente.

Il personale sanitario ha visitato e stabilizzato direttamente sul posto il ferito. In seguito, viste le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata in prossimità del luogo della caduta a due passi dall’alveo del fiume Marecchia che in quel punto in questi ultimi giorni è ridotto a un rigagnolo. L’uomo è stato caricato sulla barella e successivamente sull’elicottero, che è ripartito in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato d’urgenza. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle sue condizioni di salute, anche se al momento l’anziano risulta essere fuori pericolo. Molto probabilmente dovrà sottoporsi a un periodo di riabilitazione a seguito della caduta che lo ha visto protagonista. A Villa Verucchio sono stati momenti di apprensione, con diversi residenti che hanno seguito incuriositi l’evolversi delle operazioni di soccorso. L’intervento per fortuna si è concluso rapidamente e nel migliore dei modi, permettendo al personale sanitario e del 115 di operare in un punto non semplice da raggiungere.

Lorenzo Muccioli