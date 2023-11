Anziano finisce fuori strada col suv

In un sabato di sangue sulle strade della provincia di Rimini, ne esce miracolato un anziano di 88 anni che ieri mattina intorno alle 11.45 è rimasto coinvolto in un incidente che non ha interessato altre persone o veicoli. Nello specifico, ieri mattina in via Indipendenza a Taverna di Monte Colombo, l’88enne a seguito forse di un colpo di sonno è uscito di strada con la propria Jeep. L’uomo tuttavia non ha riportato lesioni serie, ma è stato comunque necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrerlo, oltre alla locale e i vigili del fuoco per sgomberare la strada interrotta dal mezzo.