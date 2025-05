Anziano investito da una Porsche. Elitrasportato al Bufalini: è grave

Grave incidente verso le 11.15 di ieri in via Carlo Zavagli, nella zona di San Giuliano, dove una Porsche Macan ha investito un ciclista di 86 anni. L’impatto è avvenuto all’altezza del sottopasso ferroviario, mentre entrambi i mezzi procedevano in direzione mare. Alla guida della Porsche c’era un 44enne riminese che non è riuscito ad evitare l’impatto con l’anziano ciclista.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, l’86enne in sella alla bicicletta, residente a Rimini, stava procedendo sulla destra della carreggiata quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe improvvisamente spostato verso sinistra, andando a collidere con l’auto.

L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso: il ciclista, che ha riportato lesioni e ferite a seguito della caduta dalla bicicletta, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita e ieri pomeriggio le sue condizioni risultavano essere in netto miglioramento.

Il traffico nella zona di via Carlo Zavagli ha subito rallentamenti e deviazioni per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche le pattuglie della polizia locale di Rimini a cui è stato affidato il compito di ricostruire con precisione la dinamica. Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire nel dettaglio l’accaduto.