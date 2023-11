Anziano minaccia moglie e figlia. La polizia gli sequestra pistola e fucile

L’allarme è partito dall’ambulatorio del medico di base, a cui ieri mattina una donna cinquantenne residente in via Mirandola avrebbe confidato di temere per sé e per la madre a causa di alcune minacce ricevute dall’anziano padre, possessore di alcune armi e nello specifico un fucile e una pistola. Da qui è partita l’allarme arrivata dal professionista alla polizia di Stato, con gli agenti della squadra mobile che ieri intorno alle 9 si sono precipitati nell’appartamento dove vive la famiglia in via Mirandola per un controllo. All’arrivo della polzia l’uomo dormiva e una volta svegliato gli agenti hanno proceduto a un controllo delle armi regolarmente detenute, ma comunque sequestrate dalle forze dell’ordine in via cautelativa.

Riportata la calma nell’appartamento, l’uomo è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, mentre alla moglie anziana e alla figlia è stato consigliato di sporgere denuncia. A formalizzare la querela per minacce è stata la cinquantenne, che si è dunque rivolta alla questura per innescare indagini sulla situazione famigliare.