Anziano morto in piazza Malatesta Interrogati i quattro indagati

Tutti in fila per l’interrogatorio. Continuano le indagini attorno all’incidente mortale avvenuto la sera del 28 settembre del 2021 in piazza Malatesta, quando il 78enne reggiano Attilio Gambetti cadde con la propria bicicletta, secondo le ricostruzioni d’indagine. Fatale per l’uomo fu il gradone alto una quarantina di centimetri realizzato per la nuova fontana della piazza che fece fare al 78enne un volo tremendo a terra, rompendosi coì l’osso del collo prima di essere colpito da infarto. Una tragedia su cui la Procura, nella persona del pm Paolo Gengarelli ha già aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in cui lo scorso anno sono stati iscritti quattro indagati.

Si tratta del responsabile del raggruppamento temporaneo di imprese che erano state incaricate dell’esecuzione dei lavori, difeso dall’avvocato Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia, il direttore dei lavori, difeso dall’avvocato Maurizio Ghinelli, il responsabile del procedimento, difeso dall’avvocato Luca Greco e l’ex responsabile dell’ufficio sicurezza e pubblica incolumità del Comune difeso dall’avvocato Moreno Maresi. Nei giorni scorsi tutti gli indagati sono stati interrogati e i rispettivi legali hanno depositato corpose memorie tecniche difensive. Nel frattempo di recente è stato eseguito il collaudo delle opere costruite, con il progetto originario che sarebbe stato ritenuto di assoluta bontà. Materiale questo già finito all’attenzione del pm Gengarelli, dal quale ora c’è l’attesa per conoscere eventuali sviluppi nelle indagini del caso, che però al momento non sono ancora state chiuse.