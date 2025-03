Anziano truffato dalla badante. Finte spese e minacce ai nipoti per spillargli oltre 160mila euro

Come se fosse un ostaggio. Così ha vissuto un anziano di 76 anni, difeso dall’avvocato Francesca Romana Dotti, che nel corso dell’ultimo anno sarebbe stato appunto completamente soggiogato dalla propria badante, una donna 48enne originaria di Frascati che, secondo le accuse di cui deve rispondere avrebbe architettato una maxi truffa nei confronti del pensionato e un’estorsione volta a spillare all’uomo più denaro possibile. La donna infatti, per cui nei giorni scorsi è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell’udienza preliminare per il 2 ottobre, è assistita dagli avvocati Zucconi e Brugioni e dovrà rispondere dei reati di truffa, estorsione, furto e indebito utilizzo di carte di credito. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto raccolto in sede di indagini preliminari dagli agenti della squadra mobile, la donna sin dal giugno 2023 avrebbe instaurato con il 76enne un rapporto anche di natura sessuale, approfittando del proprio ruolo di collaboratrice domestica. Tutto per poi rappresentare falsamente all’anziano numerose esigenze di denaro motivate dai pretesti più disparati. Dalle spese scolastiche per il proprio figlio alle spese sanitarie o anche presunte spese legali per un arresto in questura. Il tutto sotto la promessa che l’anziano in un futuro avrebbe comunque potuto recuperare i soldi imprestati attraverso le vie legali. Così la badante sarebbe dunque riuscita a farsi consegnare una somma complessiva di 160mila euro, fino all’inizio del 2024. Sarebbe stato a questo punto però che l’anziano avrebbe cominciato a rifiutarsi di continuare ad accondiscendere ad ogni richiesta della badante.

Rifiuti a cui la donna avrebbe dunque reagito cominciando a minacciare l’uomo, fino a tirare in ballo le nipotine del 76enne promettendo di far succedere loro "certe cose" se lui si fosse rifiutato di prelevare somme di denaro tra i 500 euro e i 10mila alla volta. Addirittura, sempre stando alle accuse l’indagata 48enne sarebbe arrivata anche a impossessarsi del bancomat di proprietà dell’anziano per compiere alcuni prelievi tra i 100 e i 400 euro. La situazione è poi degenerata sino a maggio, quando la donna sarebbe arrivata anche a perseguitare l’anziano che nel frattempo aveva preso le distanze da quella donna che da lui per quasi un anno avrebbe prelevato indiscriminatamente denaro ricorrendo ad ogni mezzo. Ora, sarà il gup a decidere se rinviare o meno a giudizio l’indagata.

Francesco Zuppiroli