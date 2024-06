Anziano vuole buttarsi dal quarto piano: salvato dalla figlia e dai poliziotti

Quando gli agenti della polizia di Stato sono entrati nell’appartamento, hanno trovato un ultra 80enne riminese aggrappato con le mani alla ringhiera del balcone, al quarto piano di una palazzina. La figlia era intervenuta in suo aiuto, afferrandolo prima che potesse gettarsi nel vuoto. Probabilmente non sarebbe riuscita a trattenerlo ancora permolto, ormai stremata dal peso e dallo sforzo prolungato. Per sua fortuna, a darle una mano ci hanno pensato i poliziotti delle Volanti, accorsi l’altra mattina, attorno alle 7, in un condominio di San Giuliano dopo essere stati allertati da una vicina di casa, che aveva visto l’intera affacciandosi alla finestra. Nel tentativo di compiere un gesto estremo, l’anziano – che vive insieme alla moglie e alla figlia – era uscito sul balcone, pronto a lanciarsi nel vuoto. La figlia si è però opposta in tutti i modi, afferrando il padre prima che riuscisse a mettere in atto il suo proposito. Solo la forza della disperazione le aveva impedito di mollare la presa e di continuare a lottare per salvare l’anziano da una morte certa. Dopo aver forzato la porta dell’abitazione, i poliziotti delle Volanti si sono fiondati immediatamente sul balcone. L’uomo, fermamente intenzionato a mettere fine alla sua vita, ha ingaggiato una lotta con uno degli agenti, tentando di liberarsi dalla presa, e rischiando quasi di trascinarlo con sé giù dal terrazzo. Alla fine però le divise sono riuscite ad avere la meglio. L’ottantenne è stato portato in sicurezza all’interno dell’appartamento. Molto provato da quell’esperienza, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, e accompagnato in pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti più approfonditi.