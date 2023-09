Ape Car si cappotta dopo spaventoso tamponamento: anziano grave al ‘Bufalini’

È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena il 79enne riminese coinvolto nell’incidente avvenuto ieri attorno alle 10.10 a Torre Pedrera. L’anziano, al volante di un Ape Car, stava percorrendo via Tolemaide in direzione mare, quando in corrispondenza della rotatoria di via Apollonia si sarebbe verificato il sinistro. La dinamica fino a ieri era ancora al vaglio della polizia locale, ma stando a quanto emerso il conducente di un furgone Fiat avrebbe tamponato l’Ape Car. Il mezzo è stato cappottato dalla violenza dell’urto e il 79enne è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118 insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha liberato il ferito dall’abitacolo dell’Ape Car, affidandolo quindi alle cure dei sanitari. Questi ultimi, dopo averlo stabilizzato, viste le sue condizioni, hanno ritenuto necessario il ricovero d’urgenza. L’uomo è stato quindi caricato a bordo dell’eliambulanza che è ripartita in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Fino a ieri il 79enne era ancora ricoverato nel nosocomio cesenate, ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Tolemaide sono accorse anche le pattuglie della polizia locale di Rimini, a cui sono stati affidati i rilievi e il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico e a Torre Pedrera si sono registrati alcuni disagi e rallentamenti del traffico durati complessivamente non più di un’ora fino al ripristino della viabilità.