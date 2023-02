Ape car si scontra con un’auto e sbatte su un pino Grave un 70enne ricoverato in ospedale

Grave incidente ieri pomeriggio nel quartiere Macanno. Un uomo di 70 anni residente a Cattolica, alla guida di un Ape car, si è scontrato con una Fiat 500, e ha terminato la propria corsa contro un pino. Il mezzo è uscito completamente distrutto dall’impatto, mentre l’anziano è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove fino a ieri sera era ancora ricoverato. L’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto all’incrocio tra la piazza IV Novembre e la via Michelangelo, è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per occuparsi dei rilievi. L’allarme è scattato attorno alle 16.30. Stando a quanto emerso nel corso di una prima ricostruzione, l’Ape car proveniva dalla piazza IV Novembre e viaggiava in direzione monte-mare, mentre il conducente della 500 - un uomo di 41 anni residente a Gradara – proveniva dalla via Francesca da Rimini con direzione Pesaro-Rimini. Ancora da appurare le cause che hanno portato i due mezzi ad entrare in collisione. Ad avere la peggio nell’urto è stato l’Ape, che è finito contro un albero che si trovava lungo la strada.

Le condizioni del 70enne sono apparse particolarmente critiche e sul posto si è precipitato il personale sanitario del 118. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, nel frattempo atterrata non lontano da lì.

L’elicottero medico è quindi ripartito in direzione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove l’anziano è stato ricoverato con il codice di massima gravità a causa delle ferite riportate nello scontro. Meno gravi le condizioni dell’automobilista. Sul posto sono quindi intervenute le pattuglie della polizia locale della Regina, che si sono occupate dei rilievi.