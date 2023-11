Aperitivo e musica in piazza contro la violenza sulle donne

In piazza contro la violenza sulle donne. Si intitola Non voltarti l’iniziativa protagonista a Santarcangelo in piazza Ganganelli il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento, che rientra tra gli eventi di Votes for women. Santarcangelo per le donne, vedrà impegnate diverse associazioni e realtà del territorio: dall’Anpi a ’Città viva’, che riunisce le attività commerciali del centro, dalla onlus ’Rompi il silenzio’, che gestisce vari centri anti-violenza e gli sportelli di ascolto per le donne, fino alla Pro Loco di Santarcangelo. L’evento si terrà con il contributo di Coop Alleanza.

"La violenza contro le donne va riconosciuta come un dramma sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme – spiegano gli organizzatori – favorendo il pieno sviluppo delle persone e sostenendo l’emancipazione e l’autodeterminazione femminile come elementi di cambiamento e progresso culturale della società civile". Non voltarti servirà "a sensibilizzare e renderci consapevoli che il dolore delle donne vittime di violenza è il dolore di tutti noi". L’evento partirà alle 18,30 con un aperitivo solidale, ma non mancherò la musica con l’ironia del collettivo ’Pink a Bestia’. "Da piazza Ganganelli – concludono gli organizzatori – proveremo a diffondere tutti insieme il nostro messaggio di responsabilità collettiva e di collaborazione, il nostro ’no’ a ogni forma di violenza". All’iniziativa hanno già aderito anche l’Avis di Santarcangelo, il Punto rosa, Cna impresa donna e Fermenta.