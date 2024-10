Aperta in Slovenia la filiale Scm Adria

È stata ufficialmente inaugurata la settimana scorsa a Trzin (Lubiana) SCM Adria, la nuova filiale commerciale del gruppo SCM, multinazionale leader nelle tecnologie e nei servizi per la seconda lavorazione del legno. La filiale nasce per garantire ai clienti in Slovenia e Serbia un supporto sales e service diretto, rafforzando la presenza di SCM sul territorio e favorendo una sinergia ancora maggiore con la rete di distributori in Croazia, Bosnia e nel resto dei Balcani. Nei Balcani, nel biennio 2021-2023, SCM ha registrato una crescita media annua di fatturato pari al 30%. Per l’anno in corso la stima di SCM è di una sostanziale tenuta del fatturato e per il 2025 di un aumento a doppia cifra grazie, principalmente, a progetti realizzati per clienti Key Account. Slovenia e Serbia sono i mercati dove si registrano i più ampi margini di crescita (foto, l’ambasciatore italiano in Slovenia, Giuseppe Cavagna e il country manager Balcani, Lorenzo Trolese).