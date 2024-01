Aperta la maxi rotonda. Il test della viabilità, code e rallentamenti: "Presto niente ingorghi"

Maxi rotonda e code. Ieri ha aperto la grande rotatoria del diametro di un centinaio di metri tra la statale 16 la consolare che porta a San Marino e prima ancora al casello di Rimini sud. Era la prima volta che i veicoli venivano obbligati a percorrere quel tratto di strada girando in tondo. Nelle ore di punta si sono formate lunghe code sotto la supervisione dei funzionari di società Autostrade che monitoravano l’andamento. L’apertura della rotatoria anche se in una fase parziale visto che manca l’intersezione con via Repubblica, rientra tra le prove generali per arrivare a sabato nelle migliori condizioni possibili. Sabato, infatti, al mattino inaugurerà il Sigep, il salone deL gusto nei padiglioni dela Fiera, e i volumi di traffico saranno interessati dalla quantità di visitatori ed espositori che occuperanno la fiera nei cinque giorni successivi.

La prova di ieri ha mostrato alcune criticità che i tecnici saranno chiamati ad affrontare. La maxi rotonda è stata realizzata a breve distanza dall’altra grande rotatoria tra la statale 16 e le vie Montescudo e Coriano. Ieri era la prima volta che gli automobilisti si trovavano ad affrontare le due rotatorie aperte. La vicinanza tra le rotonde ha di fatto creato code in ingresso da nord per quella con la via Coriano, e da sud per quella con la consolare per San Marino. Queste code si sono allungate finendo per bloccare il traffico in uscita in entrambe le rotatorie, di fatto limitando la circolazione. Fenomeno che si è visto chiaramente nelle ore di punta. Il tratto di statale 16 in arrivo alla rotonda con via Coriano e Flaminia Conca ha visto formarsi lunghe code fino all’altezza del centro commerciale Le Befane.

Come previsto nei giorni scorsi, l’apertura della maxi rotatoria ha invece alleggerito sensibilmente il traffico all’altezza di via della Fiera. Infatti la possibilità per i veicoli in arrivo da sud di utilizzare la nuova e grande opera per dirigersi subito sulla consolare per San Marino e il casello autostradale, ha evitato di allungare il percorso che si faceva fino all’altro ieri, dovendo arrivare all’altezza di via della Fiera prima di tornare indietro per dirigersi verso la consolare.

I volumi di traffico registrati ieri devono tenere anche conto dell’effetto novità. Automobilisti ‘smarriti’ e indecisi sulla direzione da prendere non hanno certo aiutato la scorrevolezza dei flussi di veicoli.

Oggi e domani proseguiranno le prove generali per monitorare e migliorare la percorribilità della rotatoria prima dell’apertura del Sigep. Sabato sarà il giorno in cui la Fiera aprirà le porte a migliaia di visitatori, ma il vero banco di prova sarà la giornata di lunedì quando al Sigep si sommeranno i lavoratori e l’apertura delle scuole. Per allora il Comune disporrà agenti della municipale sulle strade e non solo nello svincolo aperto nella giornata di ieri, così da intervenire per fluidificare il traffico se necessario. La cabina di regia istituita nei mesi scorsi tra il Comune e Ieg per affrontare le migliori soluzioni in materia di mobilità durante gli eventi fieristici o congressuali è attiva. Il traffico di scorrimento sulla statale 16 avrà ripercussioni su quello cittadino dove l’interruzione di via Euterpe toglie un’ importante alternativa per chi deve attraversare la città.

Andrea Oliva