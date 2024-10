Aperte le votazioni. La scelta dei medici

Parte la sfida tra medici, con gli ultimi endorsement per la lista del presidente uscente Maurizio Grossi e gli sfidanti di ‘Uniti per cambiare’ che parlano della necessità di un cambiamento vero. Dalle 8 di questa mattina si può votare nella sede dell’Ordine dei medici. Le urne si chiuderanno alle 21 per riaprirsi il giorno successivo. Si andrà avanti così fino a mercoledì alle 21. Poi avverrà lo scrutinio e si saprà quale lista avrà incassato più preferenze. Da una parte c’è ‘Continuità e rinnovamento’, la lista del presidente uscente che arriva alla sfida forte anche del sostegno dell’Anaao, il sindacato dei medici ospedalieri. "La lista, guidata dal dottor Maurizio Grossi, presidente uscente dell’Ordine, rappresenta un’importante sintesi tra esperienza e rinnovamento. Accanto a figure di grande esperienza, che già da tempo sono impegnate in iniziative per migliorare il sistema sanitario, si presentano nuovi professionisti determinati ad affrontare le sfide future della medicina e della sanità pubblica" scrive il segretario Francesco Feletti. Tra le priorità della lista ci sono anche: "La lotta contro la ‘fuga dei medici’ dalle strutture ospedaliere, il rafforzamento dell’integrazione tra ospedali e territorio per garantire un’assistenza più capillare ed efficace, e la riduzione della burocrazia che oggi grava sui professionisti della salute, ostacolandone il lavoro". Feletti chiuse con un richiamo al voto perché "Anaao Romagna ritiene che queste elezioni rappresentino un momento cruciale per rafforzare la rappresentanza dei medici ospedalieri e invita caldamente tutti i colleghi a partecipare attivamente al voto".

A muoversi in forze è anche l’altra lista, ‘Uniti per cambiare: Una Grande Lista per una Grande Professione’ in cui figura tra gli altri il presidente dello Snami, Pietro Pesaresi. "La nostra lista nasce dall’esigenza di riportare al centro dell’Ordine la voce di chi vive la professione ogni giorno, fuori dal pantano dalla burocrazia, per tutelare al meglio la salute dei cittadini . Per troppo tempo l’Ordine non ha promosso una vera evoluzione 3.0 della professione dalla crisi in cui versa, lasciando che i medici gestissero soli e a fatica problemi come la burocrazia e le decisioni politiche che minano la nostra autonomia". Tra i punti sostenuti dalla lista c’è "la restituzione dell’autonomia e della dignità ai medici, garantendo che le decisioni cliniche siano rese liberamente e senza pressioni esterne".

Andrea Oliva