Pasqua a Riccione, aperti 200 hotel: "Ma non ci sarà il pienone"

Le rigide temperature del ponte pasquale non spengono il sole su Riccione, che da oggi a Pasquetta propone con ricco cartellone di eventi per tutte le età. Si annuncia il pienone per i ristoranti. Avrebbero potuto registrare il tutto esaurito anche gli alberghi, ma il meteo degli ultimi giorni ha frenato le prenotazioni. Saranno oltre 200 gli hotel aperti, con un’occupazione pari al 70 per cento, sperando si aggiungono altre richieste last minute. La conferma arriva dalla direttrice operativa di Promhotel, Karin Gelmini: "A causa del meteo in questo momento non abbiamo il tutto esaurito. Ma il 25 aprile potremmo fare il botto, di certo sarà un ponte migliore di quello pasquale". Sulla stessa onda Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels: "Prima che arrivasse l’ondata di freddo avevamo molte richieste, poi le temperature hanno ’gelato’ le prenotazioni. Un peccato, considerato che già a inizio settimana abbiamo raggiunto il 70 per cento di prenotazioni. Sicuramente ci sarà più richiesta per i ponti di 25 aprile e Primo maggio".

Per Pasqua intanto a Riccione sboccia la primavera con un tripudio di piante e fiori. Veste rigorosamente green in viale Ceccarini, addobbato con di 101 ulivi, che simboleggiano gli anni di autonomia comunale della città, mentre in piazzale Roma ha ripreso vigore il Giardino sul mare con arbusti e fioriture che costeggeranno il sentiero della serra, punto d’incontro e location dei workshop. Si parte stamattina alle 9 con ’Risveglio Adriatico’, la sessione di yoga a pochi passi dalla spiaggia (a cura di Renza Bellei). Orario prolungato dalle 10 alle 24 a Villa Mussolini per la mostra Frida Kahlo - Una vita per immagini, aperta fino al primo maggio. Faranno da contorno ’Pennelli, fiori e tessuti leggeri’, set realizzato da True Emotions Studio e Margherita Cenni per singolari selfie su tela. Si potranno pure scattare foto in autonomia e ricevere un servizio professionale. Alle 11 torna ’Respira, immagina, crea’ nel Giardino sul mare con la ’Passeggiata in spiaggia’ a cura della Fondazione Cetacea. Alle 12 nel parco di Villa Lodi Fè apre lo Smanèt - Viva la Vida!, edizione dedicata a Frida Kahlo tra artigiani e atmosfere messicane, punti di ristoro con lo street food e microspettacoli itineranti e laboratori creativi, in programma fino a Pasquetta. Alle 15, in piazzale Roma, spazio alle ’Tessere sul mare’, con il mosaicista Luca Barberini che realizzerà un’opera d’arte sulla spiaggia, mentre alle 16 è previsto il ’Laboratorio alchemico di eco mosaico marino’ seguito da una visita alla mostra ’Tessere i sogni’ di Luca Barberini in corso a Villa Franceschi. Domani si replica con un altro ventaglio di iniziative.

Nives Concolino