Aperto il ‘nuovo’ lungomare La Lega: "Tanti problemi irrisolti"

Il lungomare di via Rasi-Spinelli ieri mattina è stato aperto alle auto, ma ora proseguiranno i lavori sugli arredi nel loro complesso. "Ieri mattina abbiamo aperto la via come annunciato – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – poi andrà avanti il cantiere. I lavori proseguiranno sulla pubblica illuminazione, sul verde, sulle rifiniture, sulla piazza tra hotel Kursaal e zona di Ponente, continuerà l’intervento sulla passeggiata sopraelevata in direzione porto. Sono cominciati anche gli interventi di Geat, procediamo a ritmi spediti". Ma non mancano le polemiche: "Ci sono problemi non risolti dalla sindaca Foronchi sul nuovo Lungomare Rasi Spinelli – dice Marco Cecchini, consigliere comunale Lega – Segnaliamo la difficoltà dei mezzi di soccorso di intervenire, la mancanza di stalli per la sosta dei fornitori, la pericolosità della pista ciclabile, il restringimento eccessivo del marciapiede lato monte di difficile utilizzo per famiglie con passeggini e per i diversamente abili, le fermate dei bus spostate rispetto alla ubicazione precedente, la mancata possibilità di parcheggio nel periodo invernale per non penalizzare il commercio del centro storico Via Bovio e via Curiel e altre problematiche".