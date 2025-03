Aperto il nuovo skate park. La pista testata dagli americani

Sono tornati in America. Ma prima di andarsene, i ragazzi di Portsmouth hanno promesso di tornare presto a Santarcangelo. La visita del gruppo di studenti della cittadina del New Hampshire, considerata la ’Santarcangelo d’America’ per la presenza di tante famiglie di origini santarcangiolesi, è stata anche un’occasione per testare il nuovo skate park nel parco Francolini. Per una curiosa coincidenza, anche a Portsmouth sono in corso i lavori per un nuovo skate park. E così, i ragazzi americani sono stati i primi a potersi cimentare sulla pista al ’Francolini’, che adesso è accessibile a tutti. L’opera è costata 140mila euro. La scorsa settimana nel consiglio comunale è stato discusso e approvato il regolamento per l’uso della pista. Ma l’inaugurazione dello skate park avverrà tra qualche mese, dopo che i ragazzi avranno scelto il nome da dare alla struttura.