Apertura stradale, dubbi e curiosità

"Abito proprio vicino al nuovo sottopassaggio di via Euterpe – racconta Milena Vantini -. E ogni volta che esco di casa e prendo la macchina sono costretta a percorrere la zona del cantiere. Fortunatamente guido molto raramente, ma dalla finestra di casa mia vedo spesso fine infinite sulla strada. Una cosa che ho notato, forse la colpa era mia, ma i cartelli che segnalavano il cantiere e le indicazioni non erano molto chiari, mi è capitato spesso di sbagliarmi. Me l’hanno confermato anche alcune amiche. Mi fa comunque piacere che il sottopassaggio finalmente sarà aperto al passaggio, a dire il vero un po’ mi incuriosisce percorrerlo per la prima volta".