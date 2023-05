Api senza casa, l’inaugurazione rimandata a giugno

Le api dovranno attendere. A seguito del maltempo dei giorni scorsi, l’inaugurazione dei Bee hotel, le case per api solitarie e gli insetti impollinatori, prevista in data odierna in occasione della giornata mondiale delle api, è stata rinviata al weekend in cui cadrà la giornata mondiale dell’ambiente, ovvero il 5 giugno. Sono 14 i Bee hotel, 7 donati da Be Kind per il progetto ‘Bee Kind’ e altrettanti da Coop Alleanza 3.0 e per i quali Futuro Verde si è impegnata nel progetto per poterli diffondere sul territorio.