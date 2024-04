Apolloni non corre da solo ed entra nella squadra di Borghini

Daniele Apolloni non correrà da solo. Alla fine l’ex consigliere di Fratelli d’Italia ha deciso di entrare nella squadra di Barnaba Borghini, candidato sindaco di Alleanza civica (la lista nata dall’esperienza di Bene in comune). Il dialogo tra Apolloni e Borghini era in corso da tempo: "Ho sinceramente apprezzato l’invito di Borghini, un segnale di apertura molto importante nei miei confronti. Così ho deciso di non presentarmi più come candidato sindaco di Santarcangelo, ma di contribuire come candidato consigliere comunale della nuova lista civica di Barnaba Borghini". Apolloni, uscito in malo modo da Fratelli d’Italia, stava lavorando a una sua lista civica. "Si chiamerà ‘Gente nostra’ e sarà aperta a tutti", aveva annunciato a marzo l’ex consigliere di Fd’I. Così non sarà perché, dice lo stesso Apolloni, "è arrivato il momento di unire le forze. Ritengo sia giusto farlo intorno alla lista Alleanza Civica, nuova aggregazione elettorale che raccoglie tanti santarcangiolesi innamorati del proprio paese e stanchi di queste amministrazioni monocolore". Apolloni nel 2014 corse da solo (con Fratelli d’Italia) e riuscì a essere eletto consigliere. E ora rivolge "un appello a tutti i santarcangiolesi e in particolare a quei 738 che mi votarono come candidato sindaco nel 2014. Oggi abbiamo davanti a noi l’occasione di scrivere la storia, di mandare il Pd al ballottaggio e di liberare Santarcangelo dal centrosinistra. Ho scelto di sostenere Barnaba Borghini perché lo ritengo l’unico candidato sindaco credibile, che in questi anni si è speso per la città e può raccogliere un ampio consenso". Presto Alleanza civica presenterà il suo programma per Santarcangelo. Con la decisione di Apolloni, i candidati sindaci in campo sono tre: Borghini, Filippo Sacchetti per il centrosinistra, Luigi Berlati per i partiti del centrodestra.