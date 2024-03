App e intelligenza artificiale. Project assume informatico

La Project di Santarcangelo cerca uno sviluppatore di software per progettazione e sviluppo di app innovative con approfondimento nel campo dell’intelligenza artificiale (applicazioni web per dispositivi mobili e user friendly), collaborazione col team di sviluppo per definire requisiti e specifiche di progetto, esplorazione soluzioni innovative nell’ambito dell’intelligenza artificiale, mantenere l’aggiornamento nel settore, partecipare alle soluzioni di problemi e alla correzione di bug. Richieste le seguenti capacità: saper rapportarsi con clienti, essere comunicativo, capacità di lavorare in autonomia e in team. Ulteriori requisiti sono la conoscenza dei linguaggi Javascript, Html5 e Css3, possedere una laurea in informatica e/o ingegneria del software, preferibile esperienza nella mansione. Indispensabile la patente B e l’auto propria. Contratto indeterminato con orario a tempo pieno. Annuncio per ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.