Appartamenti per anziani non autosufficienti. Via ai lavori per realizzare otto alloggi nella Rsa

Entro fine maggio partiranno i lavori per la realizzazione di 8 mini-appartamenti per anziani non autosufficienti all’ultimo piano della Rsa (residenza sanitaria assistita) "Vici-Giovannini" in zona ospedale a Cattolica. Il Comune ha affidato l’appalto alla società "Building&design". Il costo dei lavori, di oltre 450mila euro, è interamente coperto da finanziamenti Pnrr. Gli appartamenti, di cui 2 singoli e 6 doppi, potranno quindi accogliere 14 utenti aumentando così la disponibilità di spazi per una struttura sempre più importante.

"È un investimento a sostegno delle fasce più deboli della società – commentano l’assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi Socio-Sanitari Alessandro Uguccioni e Nicola Romeo – e delle loro famiglie. La terza età è un momento delicato della vita di ogni persona e quando ci si trova anche ad affrontare patologie che impediscono l’autosufficienza, strutture come queste sono fondamentali. Sono mini-appartamenti adeguati ad accogliere anziani che necessitano di sostegno e aiuto costante, dotati di accorgimenti strutturali che permettono agli ospiti di migliorare la qualità della propria vita. Siamo molto soddisfatti di questa nuova opera che, salvo imprevisti tecnici, dovrebbe vedere conclusi i mini-appartamenti entro fine anno".

La Rsa cattolichina è sempre più una struttura ed un servizio importantissimo per il territorio, specie in una città che aumenta come età media e vede la presenza tra i residenti migliaia di ultra65enni ed ultra70enni. Una struttura che insieme all’ospedale Domenico Cervesi crea un quartiere socio-sanitario all’avanguardia. In una zona dove, inoltre, sarà programmata in futuro anche una nuova viabilità con la realizzazione di una rotatoria che immetterà il traffico dalla statale 16 direttamente proprio nella zona ospedale.

lu.pi.