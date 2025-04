Appartamenti per l’indipendenza dei giovani con disabilità

Il progetto “Vita Autonoma” del Distretto socio-sanitario di Rimini offre a giovani con disabilità intellettiva lieve o medio-lieve la possibilità di sperimentare l’autonomia in appartamenti strutturati come campus. Ogni mese, piccoli gruppi partecipano a esperienze residenziali con affiancamento educativo personalizzato. Previsti anche laboratori, educativa domiciliare e supporto psicologico per famiglie e partecipanti. Finanziato con 67.500 euro annui dal Fondo per la Non Autosufficienza, durerà due anni, prorogabili. L’obiettivo è rafforzare le competenze quotidiane e sociali, promuovendo inclusione e indipendenza.