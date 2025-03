Appello a Manuela: "Di’ la verità"

RIMINI"Trova il coraggio di dire tutto ciò che sai". I figli di Pierina Paganelli - Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi - rompono il silenzio e rivolgono un appello a Manuela Bianchi alla vigilia dell’incidente probatorio di domani. Bianchi, nuora della vittima, sarà sentita dal gip al fine di cristallizzare le dichiarazioni rese nell’ultimo interrogatorio. In quell’occasione, Manuela aveva detto di essersi imbattuta nell’amante Louis Dassilva – indagato per l’omicidio, in carcere da luglio – nel garage, la mattina del 4 ottobre 2023. Il 35enne senegalese – sostiene Manuela, ora indagata per favoreggiamento – le avrebbe detto che c’era il corpo di una donna oltre la porta tagliafuoco, di rimanere in silenzio e salire di sopra a chiamare il vicino di casa. Per mesi Manuela avrebbe fornito una versione differente, dicendo di essere stata invece lei a ritrovare il cadavere della suocera, forse per coprire Dassilva, il suo amante. "Anche alla luce delle gravi minacce ricevute da te e da Giorgia (la figlia di Manuela e Giuliano Saponi, ndr) – scrivono i figli – possiamo solo immaginare le remore, le angosce e le paure che ti hanno impedito di parlare fino ad ora, ma adesso devi trovare il coraggio di dire tutto. Ormai più nulla potrà restituirci la mamma, abbiamo solo bisogno di sapere la verità".

Lorenzo Muccioli