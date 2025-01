Appello da Sant’Agata: "Fauno è depresso: cerchiamo una famiglia per il nostro caprone"

Il caprone Fauno "cerca casa". Avete capito bene. L’animale vive a Sant’Agata Feltria, a ’La casa selvatica’, struttura per cani, gatti e altri animali che sta cercado urgentemente un’altra sede dopo tante peripezie e le varie alluvioni subite. Il caprone, spiegano i volontari dell’associazione che si prende cura di una settantina di animali (tra cani, gatti e altri animali da fattoria) "è depresso. Cerchiamo per lui una realtà che lo accolga, dove possa vivere insieme ad altre caprette e non soffrire più di solitudine". La casa e i terreni che l’associazione aveva in affitto sono in vendita e si stanno cercando famiglie e strutture che accolgano gli animali. "Abbiamo già trasferito 40 animali in altre sedi – raccontano i volontari – tra Pennabilli e altre zone del nord Italia". A dare loro una mano a fine ottobre, dopo l’ultima pesante alluvione, anche i volontari della Lav. Sono una trentina gli animali che aspettano ancora di essere adottati. Tra loro c’è anche il caprone Fauno. "È stato salvato dal macello durante il periodo pasquale qualche anno fa – spiegano i volontari de ’La casa selvatica’ – Cerchiamo una bella realtà per lui, dove possa stare insieme ad altri suoi simili. E continuiamo a cercare una nuova sede nel Riminese per spostare l’associazione e gli altri animali ancora in cerca di una famiglia". Per informazioni su Fauno e sugli altri animali da adottare, telefonare al n. 331.9445048 oppure al 351.5478144.