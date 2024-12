Appello dei residenti a de Pascale: "Contro le frane subito i lavori"

Da Novafeltria il comitato dei residenti di Uffogliano e di Ponte Santa Maria Maddalena lancia l’appello al presidente della Regiona, Michele de Pascale: "È indispensabile che anche il comune di Novafeltria e, in particolare la zona di Uffogliano, siano inserite nell’agenda dei sopralluoghi da effettuare per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, e tempi e modi di attuazione degli interventi di messa in sicurezza".

I fenomeni metereologici estremi degli ultimi anni (dall’alluvione del maggio 2023 a quella del settembre 2024) hanno segnato pesantemente Uffogliano: boschi devastati, frane e smottamenti, strade bloccate (compresa l’unica via di accesso alla frazione parzialmente franata), famiglie evacuate, tra cui una con un disabile, che ancora non possono rientrare nelle loro abitazioni. "Lo stato di forte disagio – rilancia il comitato – è amplificato dalla ripresa delle attività della vecchia cava, che comporterà danni ambientali a causa di una notevole movimentazione di mezzi pesanti".

Nonostante il Comune di Novafeltria abbia segnalato le principali criticità del territorio al generale Figliuolo e "siano state stanziate le risorse economiche, non è stato effettuato ancora alcun intervento significativo", continua il comitato. Che chiede "la messa in sicurezza della montagna e dell’intera strada di Uffogliano, l’attenta verifica dello stato dei boschi, il ripristino e la manutenzione della rete dei fossi e degli scoli per l’incanalamento e il deflusso delle acque meteoriche".

Ma il comitato dei residenti, che si è mobilitato da mesi con tanto di cartelli, non si ferma qui. Chiede al Comune il miglioramento di tutti i servizi per la popolazione, inclusi quelli sociali.