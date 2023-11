Appello di 80 artisti e intellettuali: "L’Astoria deve restare in scena"

Mentre si discute delle sorti del teatro Novelli, un (folto) gruppo di intellettuali e artisti, attori e compagnie teatrali e vari esponenti del mondo della cultura riminese chiede certezze per l’ex cinema Astoria. Con una lettera aperta, indirizzata al sindaco Jamil Sadegholvaad e alla vice sindaca Chiara Bellini, chiedono di "proseguire il percorso di rigenerazione dell’Astoria", avviato da anni, offrendo il loro contributo per poter così andare avanti "nella direzione intrapresa".

La lettera è firmata da oltre 80 associazioni e persone del mondo della cultura. Tra loro ci sono Paolo Venturi, Federica Zanetti, Rosy Nardone (docenti dell’università), Leonardo Montecchi e molti attori, musicisti, artisti tra cui Cesar Brie, Roberto Paci Dalò, Massimo Marches. Da un paio di anni, grazie anche ai volontari dell’associazione ’Il palloncino rosso’, alcuni spazi dell’ex cinema di via Euterpe hanno ospitato da due anni a questa parte hanno ospitato numerosi eventi (oltre 120 solo quest’anno). Per i firmatari della petizione si è trattato di un esperimento positivo, "con decine di iniziative pubbliche organizzate da associazioni, istituzioni scolastiche, gruppi informali e singole personalità dell’arte e della cultura" Iniziative che "hanno dato un concreto contributo alla rigenerazione di quello che è un vero e proprio bene comune, attraverso azioni partecipate, aperte, inclusive". Secondo i firmatari, "il carattere polifunzionale dell’immobile (alle due sale si aggiungono l’ampio foyer e una splendida torre scenica che si prestano a diversi usi) e la collocazione dell’ex cinema in un quartiere così densamente abitato, rendono l’ex cinema Astoria un vero e proprio ambito strategico, un laboratorio civico capace di saldare cultura e partecipazione". Da qui la richiesta di continuare a scommettere sulla rinascita dell’Astoria e (anche) proseguire con gli investimenti. Alcuni lavori sono già stati fatti, altri ne sono previsti. Nel bilancio sono già stanziati altri 600mila euro per un nuovo intervento di riqualificazione.