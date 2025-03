L’appello dei figli di Pierina: “Manuela, ora dì tutto quello che sai”

Rimini, 23 marzo 2025 – "Trova il coraggio di dire tutto ciò che sai". I figli di Pierina Paganelli - Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi - rompono il silenzio e rivolgono un appello a Manuela Bianchi alla vigilia dell'incidente probatorio di martedì.

Le dichiarazioni di Manuela Bianchi

Bianchi, nuora della vittima, sarà sentita dal gip Vinicio Cantarini al fine di cristallizzare le dichiarazioni rese nell'ultimo interrogatorio. In quell'occasione, Manuela aveva sostenuto di essersi imbattuta nell'amante Louis Dassilva - unico indagato per l'omicidio, in carcere da luglio scorso - nel garage di via del Ciclamino, la mattina del 4 ottobre 2023. Il 35enne senegalese - sostiene Manuela, ora indagata per favoreggiamento - le avrebbe detto che c'era il corpo di una donna oltre la porta tagliafuoco, di rimanere in silenzio e salire di sopra a chiamare il vicino di casa moldavo. Per mesi Bianchi avrebbe fornito una versione differente, dicendo di essere stata invece lei a ritrovare il cadavere della suocera, allo scopo - questa è la tesi degli inquirenti - di coprire Dassilva, uomo al quale era legato sentimentalmente da una relazione clandestina. Il 4 marzo scorso, di fronte al pm Paci, aveva però ritrattato la ricostruzione, lanciando accuse pesanti contro Louis.

Manuela Bianchi, nuora di Pierina e Louis Dassilva, l'ex amante

L’appello dei figli di Pierina

Con l'interrogatorio alle porte, i figli di Pierina si rivolgono direttamente a Manuela (difesa dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan) chiedendole di non celare quello che sa in merito al delitto e di aiutare gli inquirenti a fare luce, finalmente, su una vicenda che continua ad essere avvolta dal mistero. "Anche alla luce delle gravi minacce ricevute da te e da Giorgia (la figlia di Manuela e Giuliano Saponi, ndr) - scrivono i figli attraverso i loro legali, gli avvocati Marco e Monica Lunedei - possiamo solo immaginare le remore, le angosce e le paure che ti hanno impedito di parlare fino ad ora, ma adesso devi trovare il coraggio di dire tutto ciò che sai. Ormai più nulla potrà restituirci la mamma, abbiamo solo bisogno di sapere la verità su quanto accaduto". "Solo in questo modo - concludono i figli di Pierina - il suo assassino potrà essere assicurato alla Giustizia e la mamma potrà finalmente trovare la pace". Per Louis Dassilva e per Manuela Bianchi l'ora della verità è sempre più vicina.