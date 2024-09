Appino scende nell’arena. Il leader dei Zen Circus in concerto a ’Rimini in musica’

La grande musica ancora protagonista nell’arena Francesca da Rimini con il festival Rim - Rimini in musica. Domani sera (sipario alle 21.30) all’ombra di Castel Sismondo salirà sul palco Appino per il terzo appuntamento della rassegna. Un concerto sotto le stelle in cui Andrea Appino presenterà i suoi ultimi lavori dall’album Humanize. L’artista toscano è dal 1995 voce, chitarra e penna dei The Zen Circus, band con cui ha pubblicato dodici album in quasi trent’anni di carriera. Nel 2012 ha iniziato la sua carriera da solista, pur mantenendo anche quella con il gruppo, e pubblica Il testamento. Seguono altri due album ed altrettanti singoli, portati in tour in tutt’Italia. Le vecchie maniere è la sua ultima creazione, e dopo il tour invernale la presenterà anche a Rimini.

A scaldare il pubblico dell’arena prima dell’esibizione di Appino ci penseranno Diamanti Neri, Deva e Giancarlo Prandelli. Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Il festival Rim - Rimini in musica continuerà con altre tre date. Giovedì sarà il turno di Dolcenera, in una serata da solista in cui si esibirà al pianoforte. Uno show piano e voce per ripercorrere i successi della cantante e strumentista, che è stata vincitrice nel 2003 del festival di Sanremo nella categoria giovani proposte. Il giorno dopo, venerdì, le luci dell’arena illumineranno Leo Gassman. Sabato gran finale col Concerto grosso dei New Trolls, un omaggio a Vittorio De Scalzi: sul palco, diretti da Angelo Valori, saliranno Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Lorenzo Ottonello e Max Vigilante, ovvero i musicisti che hanno accompagnato in centinaia di concerti il fondatore nonché autore di tutti i brani dei New Trolls.

f.t.