"Applicati interessi illegittimi" Condannato istituto di credito

Il braccio di ferro tra un piccolo imprenditore della provincia di Rimini e un istituto di credito si trasforma in una battaglia a colpi di carte bollate. Nei giorni scorsi, il tribunale di Rimini si è pronunciato a favore del titolare della ditta, assistito dall’avvocato Elena Zappelli, accogliendo di fatto la sua domanda e condannando la banca alla restituzione di una somma superiore ad 83mila euro oltre ad interessi legali. L’uomo si era rivolto al giudice contestando alla Banca Popolare Valconca "l’applicazione di interessi anatocistici in mancanza dei presupposti di legge, l’illegittima applicazione della ‘commissione di massimo scoperto’, l’applicazione di commissioni e spese in assenza di specifica pattuizione oltre all’addebito di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione contrattuale". Con ‘anatocismo’ si intende generalmente il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in questo modo in capitale, ossia sono sommati all’importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto. Già a partire dagli anni Novanta l’imprenditore aveva attivato delle linee di credito attraverso fido bancario. Attorno al 2017, andando a controllare la propria situazione finanziaria, l’uomo si era accorto di essere in passivo per un importo superiore ai 100mila euro. I conti non tornavano, e così l’imprenditore ha deciso di andare fino in fondo alla questione, rivolgendosi ad uno specialista del settore per compiere delle analisi approfondite sui conti correnti. Analisi che in buona sostanza non hanno fatto altro che confermare quelli che erano i suoi sospetti iniziali. "La società - spiega l’avvocato Zappelli - rilevate le anomalie bancarie per il tramite di un’accurata perizia, aveva più volte tentato un accordo bonario con l’Istituto di credito, il quale aveva sempre opposto un rifiuto, negando ogni responsabilità in tal senso". A questo punto l’imprenditore ha deciso di agire in giudizio "contro la banca, ottenendo dal tribunale di Rimini la condanna della Banca Popolare Valconca al pagamento in proprio favore della somma di 83.643,66 euro, oltre interessi legali. La conclusione di questa vicenda, chiarisce l’avvocato Zappelli, ha portato al riconoscimento, da parte del giudice, di una applicazione di addebiti ingiustificati da parte dell’istituto di credito".