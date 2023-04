Apprendista orologiaio per laboratorio di Viserba

A Viserba si cerca un giovane in età di apprendistato, tra i 18 e i 29 anni, da inserire in un laboratorio di orologeria. La persona assunta dovrà occuparsi dell’organizzazione del laboratorio, dell’attività sui macchinari di lucidatura e tornitura di precisione, della gestione del magazzino. Si richiede il possesso del diploma, la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza di internet e del pacchetto Office. Il contratto sarà di apprendistato. L’orario previsto è di 36 ore settimanali distribuite su doppio turno (alla mattina e al pomeriggio). Le giornate di chiusura sono il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo esserti registrato con Spid o Cie al portale regionale ’Lavoro per te’ o sull’app ’Lavoro per te’, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura".