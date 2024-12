Approvate le aliquote Imu per il prossimo anno. Nessun aumento, restano le agevolazioni

Nessun aumento all’Imu per il 2025. Il Consiglio comunale nella seduta di mercoledì sera ha approvato le aliquote Imu per il prossimo anno, che ricalcano quelle in vigore nell’anno che sta terminando. Allo stesso modo vengono applicate tutte le agevolazioni ed esenzioni attualmente vigenti. Sempre in materia di bilancio la III e V Commissione consigliare hanno espresso parere favorevole ieri alla parte investimenti del bilancio di previsione 2025-2027. La programmazione è stata presentata dagli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli, e si attesta per il triennio intorno ai 150 milioni di euro. Nel 2025 verrà avanzerà il Parco del Mare tra Marebello e Rivazzurra e il Piano di salvaguardia di balneazione, con i due presidi idraulici per la zona sud. Procederanno anche il parcheggio interrato in piazza Marvelli e le azioni per la riqualificazione dell’area di San Giuliano e il porto canale.